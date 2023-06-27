「追夢」格林（Draymond Green）跳脫合約成為自由球員之後，他的經紀人里奇保羅（Rich Paul）表示願意與其他球隊洽談。美國記者Chris Haynes報導，雖然格林預計會重回勇士懷抱，但格林很樂意聽取別隊的出價。底特律活塞是格林家鄉的球隊，他可能也想與鄰居國王隊談談。

美媒《富比世》分析，勇士送出年輕後衛普爾（Jordan Poole），相當於宣告球隊「雙時間線」的政策失敗。普爾獲得4年1.4億美元合約（保障1.28億美元），在新版勞資協議加大懲罰力度之下，勇士只能退保原有的柯瑞（Stephen Curry）、湯普生（Klay Thompson）、格林的3人組合。另還有威金斯（Andrew Wiggins）一時難以取代，因此也會被留下。

「雙時間線」另一個失敗的原因是普爾本身，雖然被期許為「浪花小子」，但他要成長為柯瑞、湯普生那樣的球員還需要幾年時間。湯普生一進聯盟就是外線命中率破4成的神射手，普爾生涯33.9%命中率其實還低於聯盟平均水準（36.1%），他在季後賽也沒有展現出足夠的防守能力。

勇士的團薪早已爆表，下季的豪華稅關卡為1.62億美元，他們有柯瑞5200萬美元、湯普生4300萬美元、威金斯2400萬美元，新加盟的「CP3」保羅（Chris Paul）3000萬美元，但保羅只剩最後一季，而且保羅的戰力仍優於普爾，因此放眼未來，送出普爾是正確的一步棋。