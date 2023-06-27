備受矚目的年度合唱盛事「TICF23台北國際合唱音樂節」將於7月28日至8月6日熱情開唱，屆時共有來自斯洛維尼亞、瑞典、土耳其、菲律賓等地的頂尖合唱天團，在台巡演開唱，是疫情後難得的國際交流。

台北國際合唱音樂節自1996年由台北愛樂文教基金會主辦至今，作為台灣與國際合唱界接軌的交流平台，致力於邀請各國頂尖團隊登台交流演出，過去3年疫情期間，合唱節以線上結合實體展演雙管齊下持續合唱藝術動能，2023年夏天，合唱節全面恢復實體舉辦，將以如同往年的盛大規模完整呈現。

四支國際邀演團隊中，來自瑞典的男聲合唱團ZERO8是首次訪台的新面孔。他們才剛在今年4月奪下歐洲六大賽之一的「馬里博爾國際合唱大賽」總冠軍，擁有出色的和聲技巧與音樂表演能力，擅長以理髮廳合唱詮釋世界流行金曲，更以傳統男聲合唱經典演繹經典北歐曲目，將在台北、台南、屏東為樂迷帶來優質的音樂饗宴。

本次演出陣容還包含同為首度訪台的土耳其流行與民謠人聲天團—博斯普魯斯人聲樂團（A Capella Boğaziçi）、來自斯洛維尼亞頂尖音樂學府，二度訪台的盧比安納音樂院合唱團（KGBL Chamber Choir）及國際大賽常勝軍菲律賓聖多瑪斯合唱團（UST Singers），攜手巡迴全台，帶來十多場包含古典、當代、民謠、爵士與流行等豐富精采的合唱音樂饗宴。

此外，開幕音樂會邀請在合唱及管弦樂領域皆有獲獎肯定的青年指揮家鮑恆毅擔任客席指揮，攜手台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，呈現兩首經典合唱管弦作品，包括布拉姆斯名作《命運之歌》、德弗札克的《感恩頌歌》。閉幕音樂會則由駐節指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）率領節慶合唱團、台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、盧比安納音樂院合唱團與台北愛樂青年管弦樂團近300人陣容，演出孟德爾頌曠世神劇《以利亞》選粹。