美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯率團於今（27）日抵達台灣，展開至6月29日為期3天的訪問行程，總統府表示，蔡英文總統將於明日下午於總統府接見訪問團。此行共9位跨黨派國會議員。這不僅是近年規模最大的美國國會議員訪問團，也充分展現美國國會持續以實際行動，表達對台灣的支持與高度關注。

總統府發言人 Kolas Yotaka 表示，總統府表達誠摯歡迎，此行為羅傑斯主席第二度訪台，也是聯邦眾議院軍事委員會近幾年來首度組團訪問台灣，訪團成員尚包括：眾議院軍委會民主黨首席議員史密斯（Rep. Adam Smith D-WA）、眾議院軍委會柯特尼（Rep. Joe Courtney D-CT）議員、加拉曼帝（Rep. John Garamendi D-CA）議員、德田（Rep. Jill Tokuda D-HI）議員、饒澤（Rep. David Rouzer R-NC）議員、帕爾馬（Rep. Gary Palmer R-AL）議員、莫伊蘭（Rep. James Moylan R-GU）議員、以及米爾斯（Rep. Cory Mills R-FL）議員等，共9位跨黨派國會議員。

她說，這不僅是近年規模最大的美國國會議員訪問團，也充分展現美國國會持續以實際行動，表達對台灣的支持與高度關注。

Kolas 並表示，羅傑斯主席及眾議院軍事委員會也透過推動如《國防授權法案》（NDAA）等友台議案，以具體作為支持台灣，進一步促進台美安全合作。而在經貿方面，今年6月初完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也讓雙方的各項經貿合作更加堅實緊密。

Kolas 表示，期盼透過此行，讓台美經貿夥伴關係與台美安全合作更為深化，並持續攜手為台海和平穩定及印太區域安全貢獻力量。