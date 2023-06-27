新北市汐止1名54歲唐姓男子，日前到店家購買550元餐點，付款時稱兒子在一旁汐止國泰醫院急診室，未帶現金希望店家讓其先帶走餐點，店家報案當場將唐男逮捕。

警方表示，23日19時許，汐止區建成路57巷22號前，唐男向店家點550元餐後，於付款時稱兒子在一旁汐止國泰醫院急診室，未帶現金希望店家讓其先帶走餐點，經店員發現唐男曾出現於臉書（汐止集團）貼文以同理由向其他店家詐騙餐點，故店主白男當場報警處理。

據了解，唐男之前就因為詐欺店家上過新聞，附近店家也有印象，也有被害者在臉書貼文，「文青男來光顧了！在最忙‘’搜草‘’時來訂餐!等餐時發現店內有監視器,直接藉故說去便利店領錢。回來時說孩子在住院辦手續時皮夾留在醫院裡，身上沒帶錢！當下還一時不察心軟，心想孩子住院着實不方便想讓他將餐帶走(兩碗麵+2小菜$310)，但之前的新聞畫面一閃而過，驚覺不對勁！沒讓他將餐帶走。」離開後馬上查汐止集團"霸王餐"哈哈哈! 衣著還一模一樣ㄟ！提醒同業注意。

警方獲報後到場，依規定處理並以現行犯逮捕唐男，全案詢後依詐欺罪移送士林地檢署偵辦。