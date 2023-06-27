近期「#MeToo」風波持續延燒，舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、NONO、炎亞綸皆被捲入。而今（27日）「大牙」周宜霈在社群上控訴黑人陳建州11年前也對她有「伸狼爪」的舉動，消息一出震撼全網。對此，前立委郭正亮27日就表示，「現在就變成是在缺乏物證的情況下，其他的黑澀會美眉會不會都會跑出來做人證？這樣就會造成一種傾向」，引發討論。

郭正亮27日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我就法律程序來看，如果是性騷，追訴期只有6個月，可是如果牽涉到強制行為，那就是20年追訴期」，郭正亮認為，「現在就變成是在缺乏物證的情況下，其他的黑澀會美眉會不會都會跑出來做人證？這樣就會造成一種傾向，我們也不知道」。

郭正亮坦言，「要恢復到當年去找物證，我看很難，但黑澀會美眉是一群女生，所以會傳開，如果有很多人都變成人證，那就會變成法官的心證，會認為什麼是事實？因為有些案子可能真的沒有物證，但很多相關的人都說他們認為有這件事，那你怎麼辦？法官不一定會認為無罪」。

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