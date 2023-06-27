台灣＃MeToo風暴延燒，連海軍也有份？一名海軍男士官的友人於網路論壇上貼文指出，海軍一名女學妹指控一名男士官性騷擾，男士官則稱，事情發展到這田地，他也有過錯，不該傳黃色影片給對方。軍方對此沒有正面回應，僅說此事還在調查中。

網路論壇ptt貼文指出，此事約發生在3年前，貼文者直指，此事涉及海軍大氣海洋局、海軍司令部、國防部、高雄市社會局、高雄市政府等單位。凡事要講求證據，但這事即將屆滿一年，一樣是性騷擾，男女受的待遇卻兩樣情，嚴重失衡。男方因此被3支小過及1支申誡，但女方卻只被記1支申誡。

文章指出，男士官於去年7月14日以LINE軟體傳送3部色情裸露影片給女方，女方回應：「你就講一下我就讓你摸了，幹嘛這樣」。男士官事後因為此事被記兩支小過，他也對此道歉，承認不應該分享這樣的影片給女性友人。

同時，男士官還附上與女方交往時調情的對話，兩人狀似親密。但女方後來覺得不舒服，告男士官性騷擾。男士官透過貼文說，如果早在2020年就這麼不舒服，令學妹覺得損害她的人格尊嚴，為何在這期間兩人對工作、感情無話不談，學妹還常常幫他打飯，甚至到他家聚餐喝酒多次。

令男士官不滿的是，在他申訴學妹的案件中，學妹摸他的部分僅核予兩支申誡，後來也被高雄市社會局註銷。

軍方對此沒有正面回應。高雄市社會局說，此案中男方對軍中女性同僚有不雅言語對話，並於LINE通訊軟體傳送不當影片，女方提性騷擾申訴，經軍方調查性騷擾成立，並由軍方行政懲處，男方不服申訴結果，提再申訴，經高市府性騷擾防治委員會受理調查，仍認定成立，再申訴無理由。後續男方提訴願，經訴願駁回。

社會局表示，性騷擾申訴管道公開透明，並無性別歧視，案件受理後依法調查，結果僅有成立、不成立及撤回，更無註銷紀錄的情形。