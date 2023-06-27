現年36歲的蕭敬騰與大14歲的經紀人Summer（林有慧）一同工作長達16年的光景，而傳緋聞多年的兩人，今(27)也被男方證實求婚成功的好消息，讓粉絲相當興奮。事實上，女方的背景也不俗，是資深藝人林光寧的女兒，而她自小看爸爸在娛樂圈打滾，也萌生了在娛樂圈闖蕩的念頭，並在因緣際會下，成為了蕭敬騰的經紀人。

林有慧身為林光寧的女兒，從小開始便看著父親在娛樂圈闖蕩，耳濡目染之下，也萌生了想在圈內發展的念頭。然而，以大眾傳播學碩士學歷留美歸國的她，卻在做了1個半月後放棄「企劃總監」的職務，跑到另一家電視台，從節目部助理開始做起。

資深藝人林光寧與女兒林有慧。(圖／中時資料照)

當時的她身為菜鳥，上級交辦的事，她需要一項不落全數完成，而因為壓力過大，她也有過幾次在安全門後偷偷掉眼淚的經歷。回顧這段經歷，她笑著透露自己總是組裡最小最菜的，因此當時只是很單純地一個指令一個動作，沒有人幫忙就自己來，拚了命也要把任務完成。也因這股拚勁，讓她被上級賞識，並在日後被稱為經紀人界的「超級新人王」。也因有這段經歷，讓她多年後成立娛樂公司時，能夠挺身處理蕭敬騰的合約糾紛，並放下身段蕭爸爸聊天，直到天天聊天的誠意以及耐心打動對方，才成功說服他把老蕭交給自己。

事實上，蕭敬騰過往被問及感情事以及對於林有慧的看法時，以「不僅是工作夥伴，更像家人、朋友，再多一點點感覺。」等字句形容與她的相處關係。此外，2020年蕭敬騰生日時，Summer也特地在他的 IG 留言「生日快樂」並附上一顆愛心，並且得到蕭敬騰以 63 個愛心符號的回覆，互動看似曖昧，讓粉絲們嗨翻。

蕭敬騰求婚經紀人Summer（林有慧）成功。(圖／喜鵲娛樂提供)

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