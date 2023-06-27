曾有「普丁御廚」外號的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），上周末發動「正義遊行」兵諫普丁，要求防長、參謀總長去職，整起行動卻在白俄羅斯斡旋之後火速喊停，據傳普里格津將流亡白俄。普丁27日致謝俄國軍方「阻止內戰」。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）27日在例行記者會表示，莫斯科與普里格津之間的協議正在執行階段，「總統普丁一向信守承諾」，但他並不清楚會有多少瓦格納戰士與俄羅斯國防部簽約加入正規武裝部隊。至於普里格津人在何方，培斯科夫表示「毫無所悉」。俄羅斯新聞社（RIA）27日報導，俄羅斯聯邦安全局宣布撤銷對於瓦格納傭兵的刑事案件。

瓦格納「兵變」落幕後，普丁召見軍方與安全部隊等單位共2500人發表致謝談話。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯國家近衛軍（National Guard）總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）說，對於這場叛變，他不排除西方國家涉入其中的可能。他還說，國家近衛軍此前已自「普里格津的圈子」獲得瓦格納準備發動這場武裝叛變的消息。

瓦格納部隊24日在俄羅斯南部接連拿下兩座城市後，持續沿著直通莫斯科的M-4公路直逼首都；普丁當天定調此事為叛國之舉，揚言必將嚴懲。就在瓦格納車隊前進至距離莫斯科約200公里處時，普里格津（Yevgeny Prigozhin）突然下令部隊回頭以免血流成河。

白俄羅斯總統府聲稱，總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋成功，讓普里格津懸崖勒馬，普里格津獲准流亡白俄羅斯，讓莫斯科免除對他以煽動叛亂刑事罪名起訴；瓦格納旗下傭兵可選擇納入俄國正規軍或赴白俄羅斯繼續追隨普里格津，硬體設備則移交俄方。俄羅斯新聞社27日報導，俄羅斯聯邦安全局宣布撤銷對於瓦格納傭兵的刑事案件。

這場武裝叛變落幕後，普丁（Vladimir Putin）27日在克里姆林宮召見軍方、安全部隊、國家近衛軍共2500人發表談話，「諸位捍衛了國家秩序，捍衛了國民的生命、安全與自由，諸位挽救祖國免於動盪，各位阻止的其實是一場內戰」。

🇷🇺 Le jet privé de Prigozhin, un Embraer Legacy 600 vient d’atterrir à Minsk en Biélorussie depuis Rostov.



▫️Les troupes de Wagner s'étaient approchées samedi à moins de 400 km de Moscou, après s'être emparées dans la matinée du quartier général de l'armée russe à Rostov. pic.twitter.com/PVoAPCUJVD — air plus news (@airplusnews) June 27, 2023

美方掌握瓦格納這場武裝行動的8名高層之一、聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）稍早透露，普里格津自稱人在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）一家旅館裡。

綜合路透社、英國廣播公司報導，航班追蹤網站flightradar24資訊顯示，與普里格津有關的一架巴西航空工業萊格賽600（Embraer Legacy 600）商務噴射機，格林威治時間27日2時32分（台灣時間上午10時23）分現身在俄國羅斯托夫州上空，格林威治時間4時23分（台灣時間27日下午2時23分）在明斯克降落。這架飛機代碼符合美國列出與普里格津有關的制裁名單，但外媒無法確認普里格津是否就在這架飛機上。