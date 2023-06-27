連姓山友與朋友一行7人22日從南投縣屯原登山口入山，攀登能高安東軍山，預計26日下午2時從奧萬大下山，他因脫隊失聯，同團隊員26日晚間報案，南投縣消防局獲報派員27日搭直升機降落三叉營地展開搜索，當天下午4時許接獲通報他在其他團幫助下平安下山，正準備前往台中高鐵搭車返家。

失聯者團員26日晚間7時許報案，指稱他們共7人自組登山團展開5天的能高安東軍山縱走，22日從屯原登山口啟燈，預計26日下午2時許從奧萬大下山，25日連男脫隊自己走，當天下午1時許於安東軍山準備上山，其他人已下山，之後連男沒追上隊伍，當晚也沒到第2獵寮紮營，大家下山等了5小時決定報警協尋。

南投縣消防局獲報派遣搜救人員，27日一早搭乘空勤直升機降落三叉營地後，前往報案人敘述可能地點沿途搜索失聯者。27日下午4時許，失聯者來電表示之前手機沒電無法聯繫，下山途中遇到其他山友幫助，已經平安下山，目前人正在車上準備前往台中高鐵搭車返家。

南投縣消防局呼籲，登山前慎選登山領隊及登山隊伍，百岳幾乎都沒有通訊信號，務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以獲知待救者的座標位置，雖然該起山難平安落幕，但並非人人都如此好運，強調切勿脫隊以免憾事發生。