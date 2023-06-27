目前在新莊、桃園、台中擁有3家大型旗艦店，以及3家代理商與21個經銷據點的GREEN HOUSE綠屋家居，定位為北歐家具品牌，透過每年在北歐與設計師開發產品，再採購歐美原物料至亞洲工廠生產，運用高端的歐美原物料量化，創造親民的價格銷售，不僅深受年輕人青睞，更曾經與總太地產（3056）、惠友建設、逢甲大學、王品（2727）集團、四季藝術幼兒園等知名企業有過大量家具配置合作。

其中，總太地產台中市北屯區新案「聚作」的家具合作專案，為GREEN HOUSE綠屋家居創造了單月銷售450戶的驚人成績！

GREEN HOUSE綠屋家居創辦人暨總經理徐樹潭表示，GREEN HOUSE綠屋家居最重視的三個價值，分別是「永恆不朽」、「功能」及「原創性」；其中，「永恆不朽」代表著品牌承諾長久使用的高度價值，以「不製造垃圾」及「不造成環境負擔」為目標，不斷延長商品使用週期，今年甚至將全數沙發泡棉密度拉升一倍，展現對於高品質承諾的決心！

徐樹潭強調，今年GREEN HOUSE綠屋家居在家居產業中首創「ESG企業訂閱式家具」，更自願性發表加入ESG營運模式，「家具不僅可租、租而後買、還能買賣，並非一次性交易，而是永續性的合作方案，可讓產品的應用發揮到更長的週期，以減少碳的生產」；同時，未來新創公司的資金準備更輕鬆，既可維持辦公空間的新鮮度，還能享受無限期延續的訂閱服務；其中提早解約的親民方案，擁有良好的退場機制，也更加鼓勵年輕人勇敢創業！

徐樹潭說，「ESG企業訂閱式家具」B2B企業客戶可依自身需求簽訂12或18個月的合約期，合約期滿後，提供家具回收換新服務，藉此維持商品及空間的時尚感及新鮮度；家具回收後，經團隊檢修、清潔、殺菌流程化，再次提供二次週期循環訂閱。對於部分企業客戶來說，時尚感及新鮮度非首要選購重點，只要家具合乎需求且狀況良好即是選購的選項，整新後的商品透過循環週期即能滿足此類型客戶的需求，因此循環過程達成家具使用週期倍增。

為了有效區別B2C客群，綠屋家居規劃了專屬ESG的官網平台，B2B企業客戶可於線上瀏覽需求空間的商品並依訂閱期試算金額，另規劃新品區及整新後二次循環訂閱的專區，而整新後的商品以新品價6折定價，可供訂閱12或18個月的週期，讓B2B企業客戶找到最適合自身需求的方案及家具。未來也將會再開放更多期別的服務方案，提供企業客戶選擇！

徐樹潭強調，落實「ESG企業訂閱式家具」，其一希望透過調整新的營運模式，可降低30%的碳為營運績效，最終目標為碳中和；其二，商品從搖籃到結束的過程，有別其餘廠商結束即代表丟棄，無形增添環境負擔，GREEN HOUSE 綠屋家居加入ESG訂閱式家具營運模式後，家具的最終過程為分解並有效再利用，如木頭以屑削機分解為細屑，可作為土壤養分；鐵件回收溶解再製；布料或皮料則可捐贈相關單位，製成環保拼布袋；泡棉交由廢棄物分解廠商，達到分解降低環境污染，以上過程不僅可減少大量成本，還能將末端商品的原料再次有效循環利用！

根據規定，2027年全體上市櫃公司需完成溫室氣體盤查，2029年全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查的查證。而GREEN HOUSE 綠屋家居早已優先布局，於內部建置「組織碳盤查師」，由法國貝爾協會所認證，可執行企業的碳盤查工作，開立國際認證報告書；同時，綠屋家居也創造低碳商品，為每個需要達成ESG目標的企業，提供一個最佳的選擇平台。