特選ESG高股息報酬指數成分股納入9檔包括：佳世達、華碩、長榮、萬海、慧洋-KY、文曄、晶技、力成、復盛應用；成分股刪除9檔包括：聯電、群光、義隆、兆豐金、神基、遠傳、松翰、盛群、尖點等。

資金減碼 台股早盤失守萬七
華電27日股東會通過 每股配發現金股利0.5元
遠東SOGO百貨年中慶登場 力拚全檔成長15%
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