特選ESG高股息報酬指數成分股納入9檔包括：佳世達、華碩、長榮、萬海、慧洋-KY、文曄、晶技、力成、復盛應用；成分股刪除9檔包括：聯電、群光、義隆、兆豐金、神基、遠傳、松翰、盛群、尖點等。
ESG高股息報酬指數成分股納入長榮等9檔
台灣指數公司公布「特選ESG高股息報酬指數」2023年成分股定期審核結果，成分股納入長榮（2603）、萬海（2615）等9檔，另也刪除聯電（2303）等9檔。成分股納入和刪除之變動自27日盤後生效。
台灣指數公司公布「特選ESG高股息報酬指數」2023年成分股定期審核結果，成分股納入長榮（2603）、萬海（2615）等9檔，另也刪除聯電（2303）等9檔。成分股納入和刪除之變動自27日盤後生效。
特選ESG高股息報酬指數成分股納入9檔包括：佳世達、華碩、長榮、萬海、慧洋-KY、文曄、晶技、力成、復盛應用；成分股刪除9檔包括：聯電、群光、義隆、兆豐金、神基、遠傳、松翰、盛群、尖點等。
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