明年總統、立委選戰，苗栗縣是民進黨艱困選區，民進黨大選提名策略小組上個月底，建議苗栗縣第1選區（海線）徵召前竹南鎮長康世明參選。提名策略小組27日下午開會，針對苗縣第2選區（山線），建議與無黨籍苗栗縣議員曾玟學合作，民進黨苗縣黨部稍早證實此事，並指縣黨部將全力輔選。

曾玟學2018年以時代力量黨籍，參選苗栗縣議員，並高票當選，後來因立場理念問題退出時力，以無黨籍身分，在苗縣議員第5選區頭份、三灣、南庄等地區服務，深受年輕世代喜愛。

去年縣議員選舉，曾玟學更拿到全縣最高票1萬多票順利連任，當時也擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的競總發言人，在地方也多與綠營民代關係良好、互動頻仍，被視為有機會挑戰藍營鐵票倉的政治新秀。

民進黨苗栗縣黨部今天證實，民進黨中執會通過後預計明天下宣布，將由曾玟學代表參選苗栗第2選區立委，縣黨部強調將全力輔選，強化「陸戰」能量，為總統、立委大選爭取更多選票。

苗栗縣第2選區山線立委1席，國民黨已提名苗栗市長邱鎮軍，將對決綠營禮讓的曾玟學；第1選區海線立委，現任立委陳超明雖官司案在身，但仍有意爭取連任，地方評估陳會繼續參選，並將對上前竹南鎮長康世明。