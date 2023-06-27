最高檢察署27日舉辦《最高檢察論壇》期刊創刊發表會。(最高檢提供)

最高檢察署為因應新時代、新科技之犯罪類型，並適時統一全國檢察機關適用法律標準及回應基層檢察機關需求，27日舉辦《最高檢察論壇》期刊創刊發表會。檢察總長邢泰釗致詞時期許最高檢期刊能在法學研究領域盡一份心力，成為司法人員將來辦案時論證思辯之依據，將是最高檢持續努力的目標。

最高檢察署27日舉辦《最高檢察論壇》期刊創刊發表會。(最高檢提供)

最高檢察署27日舉辦《最高檢察論壇》期刊創刊發表會。(最高檢提供)

法務部長蔡清祥致詞時表示，期刊創刊號聚焦新興科技與國民法官兩大主題，對於相關運作上可能產生的問題、與外國法制之比較等，都已經廣邀學者撰文深入研析，讓法務部得以就將來可能遭遇的疑難，預先規劃解決。

最高檢察署27日舉辦《最高檢察論壇》期刊創刊發表會。(最高檢提供)

邢泰釗表示，最高檢察署已舉辦50場以上研討會，近期亦將就法理學、國家安全及網路賭博等重要議題進行深研。如何將其中有價值論述彙整保存，成為司法人員將來辦案時論證思辯之依據，將是最高檢察署持續努力的目標。

台灣大學法律學院林鈺雄教授、政治大學法學院楊雲驊教授、台日刑事法研究學會理事長林裕順教授也對最高檢期刊內容表示肯定。

今天的發表會，包括法務部長蔡清祥、財團法人工業技術研究院長劉文雄、法務長王鵬瑜、行銷長林佳蓉、台灣高檢署檢察長張斗輝、以及台北、新北、士林、基隆、宜蘭、桃園、新竹等地檢署檢察長與會；知名鑑識專家李昌鈺博士還特別以錄影自美國傳達祝賀之意。

《最高檢察論壇》為半年刊，每期擇定雙主題，期刊編輯團隊陣容堅強，包括書記官長吳怡明、調辦事檢察官李濠松、李進榮、許祥珍等人，向國內外權威學者及優秀實務工作者懇切說明期刊的創辦理念、邀約稿件，另行政事項則由最高檢文書科長孫佩琳與書記官黃若男、蘇倖玉、柳瑞宗、鍾曉玫努力完成。