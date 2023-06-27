傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變，對俄羅斯總統普丁形成執政23年來空前的威脅。儘管已撤兵結束短暫兵變，但美方專家認為普丁不會再讓他活下去。前駐紐西蘭大使介文汲27日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，想要普里格津出事的是美、英、烏克蘭，普丁怕情勢失控，反而要保護他。俄國防部因為軍紀問題向普丁施壓，並吸收部分戰力，但大部分瓦格納仍隨普里格津到白俄羅斯伺機而動。

「我覺得普丁一定很想殺他啦，但是要看什麼時候殺。」介文汲直言，現在怎麼能殺呢？這個風頭不能殺！而且瓦格納5萬人的部隊都是身經百戰，普里格津還是一個指標性人物，如果現在他突然被殺了，他下面的人會想說，那下一個就是我了？那就造反造到底了！

介文汲指出，所以這個時候普丁不但不會殺普里格津，而且會保護他，怕美國派人去把他殺掉（主持人盧秀芳：嫁禍？），那就一片混亂了！看政治人物寫的回憶錄，常常恨死這個恨死那個，敵人一大堆，可是他都不會殺的，即使是強人，他也不會隨便殺人。因為要看對他有利還是不有利，不能排除普丁想把他幹掉，但問題是這時候幹掉，整個情勢就失控了。真正想要普里格津現在出問題的，是英國、美國，尤其烏克蘭！

「現在普丁他講話，有一句話很重要！」介文汲強調，他說瓦格納7月1日就沒有了，你們要加入軍隊的也可以，要回家的也可以，想去白俄羅斯也都可以自由地去，他給三個選擇，最大的選擇就是到白俄羅斯去。因為要效忠普里格津的部隊，還可以到白俄羅斯，白俄羅斯一定給他們一個生存發展的空間。這還是一路活棋，因為普里格津也錄了一段話，講了11分鐘，他說瓦格納想要被收編的不到5％。

介文汲表示，所以大部分的人都還希望維持部隊的完整，很多人可能就跟他到白俄羅斯了。從普丁的利益角度來看，這個收編瓦格納，應該是俄羅斯正規軍部分的壓力太大，紹伊古也好、參謀總長也好，大概跟普丁施了很多壓力，說瓦格納作戰的手法、對待戰俘的手法，可能未來對俄羅斯的歷史不光榮，可能有很多戰爭罪行。而且這支部隊目前在俄羅斯的法律裡面，沒有明確的一個定位。

「像美國有黑水公司，法國有外籍兵團，英國也有僱傭兵部隊。」介文汲提到，他們都有法律規定，明確給予一個身分，而瓦格納在俄羅斯裡面沒有，從歷史的角度來看，將來可以把他們寫成是一群暴民，普丁縱容監獄的囚犯到戰場上姦淫擄掠，這就對普丁有說服力。雖然普里格津是普丁自己的人，而且跟普丁關係異常地深。瓦格納很大部分到白俄羅斯，不但保存戰力，而且伺機而動，這個戰力並沒有完全地被消滅。

介文汲說，國防部希望納入部分瓦格納戰力，但監獄囚犯被放到戰場上的這個部分，就礙難接受。