如何實現淨零碳排? 最主流的方式就是電動化，不過也有其他另類選擇，比如氫燃料，但是氫燃料比較不好儲存，於是「氨燃料」（阿摩尼亞）也被提出，也就是氨氣動力。現在中國大陸的廣州汽車集團(GAC Group,廣汽)就發明了汽車版本的氨動力引擎，來測試這一理論。

新阿特拉斯(New Altas)報導，氨氣 (NH3)在很好製作，它的主要成份就是氮氣，早在100多年前，德國化學家哈伯(Fritz Habe)就提出有效的大量製氨方法，稱為「哈伯法」。氨氣在普通情況無法燃燒，但是特殊情況下(純氧環境)可以成為燃料，它在環境溫度下是液體，因此不需要耗能的壓縮或低溫液化裝置。

目前許多氨動力汽車的計畫，是先將氨分解回氫氣+氮氣，氮氣隨後釋放回空氣中，並不影響環境，而氫氣可以做為燃料電池的燃料，不過廣汽集團的做法是將它做為內燃機的燃料。

廣汽在最近的科技日演講中宣布，他們已開發出一款能夠安全高效燃燒液態氨的 2.0升發動機。據媒體報導，其峰值功率輸出為 120千瓦（約161馬力），與現有汽車引擎功率差不多，碳排放量減少了 90%。

這聽起來頗為理想，但是也有不少待改善的地方，比如「減少90%」這句話，顯然這具引擎不是純氨燃料，而是混有其他其他碳基燃料。這也合理，因為氨燃燒的火焰傳播速度較低，往往會使引擎在高轉速或低負載下出現停止。

另外，氨有明顯的刺鼻性，而且也對鐵材具有腐蝕性，這使得它的加燃料工作必須特別注意。

還有，雖然它能降低碳排放，但是氨燃燒後的「氮氧化物」，同樣也是有害的廢氣，同樣不算環保。儘管如此，我們還是有興趣看看這個概念能走向何方，許多發明不見得一定有成果，但可能是其他新發明的基礎。