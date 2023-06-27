NCC明日將排審鏡電視案，立委陳椒華今晚發聲明指出，NCC主委陳耀祥護航放水鏡電視的心意已決，強渡關山勢在必行，另，一名堅持不能放水護航的NCC委員確診，被陳耀祥要求線上參與，但只是過水般的程序，動搖不了陳耀祥。她直言，這是執政黨及陳耀祥對外界展現的權力傲慢，再度踐踏特許事業主管機關的獨立性與尊嚴。

陳椒華說，今日下午，她接到NCC內部的檢舉，NCC主委陳耀祥擺明無視鏡電視已違反「附保留廢止權許可」附款的作為、背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」的承諾，將趁立法院休會及有一位委員（過去在NCC內部，一再堅持鏡電視所引發的各個爭議案應該徹底調查，不能放水護航的NCC委員）確診請假下，於明日火速排審鏡電視爭議甚大的變更許可相關議案。

陳椒華指出，在稍早有他黨立委也揭露陳耀祥在委員會議僅剩五位NCC委員的天時、地利、人和之便，將鏡電視相關爭議議案排入明日委員會議議程中的離譜行徑，並斥責陳耀祥強行闖關的司馬昭之心後，該名確診請假的委員被陳耀祥要求以線上參與方式，參加委員會議。

陳椒華說，「但我必須不客氣的說，陳耀祥護航放水鏡電視的心意已決，在迎合執政黨黨政高層的前提下，強渡關山勢在必行，確診的委員線上參與，就只是過水般的程序，動搖不了陳耀祥。」這是執政黨及陳耀祥對外界展現的權力傲慢，再度踐踏特許事業主管機關的獨立性與尊嚴。

陳椒華指出，她要再一次敬告陳耀祥，並呼籲NCC委員們，別為黨意強渡關山而敗壞NCC獨立性，請拒絕政黨黑手伸入NCC，請撤掉（反對）護航鏡電視闖關的議案。」