統一投顧總經理廖婉婷表示，看好台股下半年在國內生產毛額（GDP）與企業獲利逐季走高，伴隨科技新趨勢發酵下，台股有機會擺脫「戴維斯雙殺」，並翻轉為「戴維斯雙擊」。加上美國聯準會（Fed）可望於第四季停止升息產生的共伴效應，預計台股漲勢可延續到明年，不僅可站穩萬八關卡，還可更上一層樓。

廖婉婷指出，從資金行情來看，今年前五月外資淨匯入207億美元，推升台股上漲近22％，相對2021年外資全年淨買超210億美元來看，若考量今年第三季台股指數受除權息而減少約500點，加權指數要挑戰18,000點並不困難。

由於2022年科技股遭到戴維斯雙殺效應影響，股價一路下挫，但隨庫存去化結束、經濟優於預期等利多消息推動，統一投顧認為，今年市場有望於下半年重見庫存回補行情，加上新科技的需求漸長，今年下半年則有機會翻轉為戴維斯雙擊的漲勢。

企業獲利上調部分，根據外資預估，台股指數在17,200點左右時，本益比約為14倍，但如果是以未來12個月企業獲利評估，台股本益比僅在10～11倍，這也是台股過去15年平均本益比的下緣。隨著去庫存問題紓緩及新訂單增加，上市櫃公司獲利將呈現一季比一季成長。