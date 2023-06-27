大陸青年失業率居高不下，持續高於20%以上，今年畢業季節將至，又有約600萬青年將離開大學校園邁入社會，至少上千萬各級即將湧入勞動市場。在就業形勢不佳的背景下，許多大陸大學畢業生今年流行一種前所未見、具有自我嘲諷諷意味的舉動來拍攝畢業照，他們以「躺平」為主題，在校園與公共場所的地面上、長椅上、景點前用躺平姿態攝影，即興式發揮畢業時內心錯綜複雜的感受。

據香港《經濟日報》報導，所謂「躺平」是近幾年來大陸青年對生活漸感絕望的一種靜態的反社會心態，一般意味著不想為社會或人生奮鬥的心情，具體表現包括不買房、不結婚、極力降低生活消費等，而用這種方式來拍畢業照，是針對畢業後即將面對就業困難的一種自我嘲諷。

大學畢業生拍躺平畢業照頗多創意，但也反映出畢業生進入社會面對就業難的焦慮 。（圖／網路）

報導說，這些近期在大陸社交媒體上流行的畢業照，拍照姿態與過往常見畢業照有很大差別，有人四肢攤開，大字型地躺地面或長椅上，寓意人生徹底躺平；也有人在鏡頭前示意將畢業證書塞進垃圾桶，暗示大學學位已沒有以前的價值；有人更加是整個人站在垃圾桶裡，象徵意義不言而喻。

畢業即失業，是當前大陸大學生畢業生最憂慮的事，許多學生因此想盡辦法主動延遲畢業，選擇報考研究所甚至刻意留級。一些人期望以在校生身分累積多些實習經驗，讓個人簡歷看起來更具競爭力；一些人則是打算避開這段經濟低迷的時期，待勞動市場興旺時，拿著更高的學歷投身社會。

大陸大學畢業生在校園與公共場所的地面上、長椅上、景點前用躺平姿態攝影，即興式發揮畢業時內心錯綜複雜的感受。（圖／網路）

報導指出，這種心態也引起了另一個奇怪現像，即近幾年研究生人數的大幅增加。以北京為例，今年碩博士畢業生的人數，就首次超過了大學畢業生。不過擁有碩博士學位亦不能保證就業，美媒《有線電視新聞網》CNN近期訪問了一名叫李念（Li Nian）的博士畢業生，她原計劃畢業後直接工作，但提交了無數的履歷，仍無收到任何回覆。她也參加了學校的就業博覽會，結果「看到招聘人員將厚厚一疊的履歷扔進垃圾桶，因為他們不缺人」。她考慮再到海外升學，增加回國內求職的機會。

有畢業生在鏡頭前示意將畢業證書塞進垃圾桶，暗示大學學位失去價值，也有人整個人站在垃圾桶裡。（圖／微博）

大陸官方本周宣布展開為期半年「高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」，要求地方政府對登記失業的青年進行全面輔導，向他們提供政策宣介、職業指導、崗位推介等服務。政策中還包含15分鐘就業服務圈、推進「家門口」就業服務站等諸多名目的舉措。然而，該政策在社交媒體上受到不少質疑。