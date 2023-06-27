根據《華爾街日報》26日獨家報導，美國國務卿布林肯上周訪問北京時，曾與中國官員談到台灣2024年總統大選議題，中方試圖估量美國是否偏向民進黨，布林肯則重申拜登政府將不偏不倚，不支持對選舉過程干預。對此，前立委郭正亮27日就表示，「中國大陸不會公開上介入台灣的選舉，也許會有一些影響台商回國投票的狀況，但不可能跟美國討論這種事」，引發討論。

郭正亮27日在政論節目《少康上線啦》中表示，「我覺得一定是假的，因為北京不可能跟美國來談台灣大選，不可能啦，他們只會跟美國談到什麼東西違反一中、三公報等等，因為他認為兩岸關係是中國的內政，不可能找外人來談」，郭正亮也提到，「如果說是關心台海或是未來的走向，那有可能，但不可能談選舉，中國大陸自己會判斷，不可能會去問美國的意見，而且他們就認為民進黨跟美國是共謀的，所以怎麼可能去問美國」。

郭正亮最後更說，「中國大陸不會公開上介入台灣的選舉，也許會有一些影響台商回國投票的狀況，但不可能跟美國討論這種事，而且現在台灣侯友宜、賴清德、柯文哲這三個候選人對中國大陸來講，都不想做政治談判，三個都非常被動，所以中國大陸也還在觀察」。