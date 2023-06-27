台北農產運銷公司前總經理吳音寧沈潛多時後，日前獲民進黨中央徵召參選彰化縣第三選區立委選舉，她並在今晚舉辦首場問政說明會。彰化縣共有4席立委，民進黨占了3席，民進黨彰化縣黨部有信心現有3席再加上吳音寧這1席，力拚在彰化縣揮出女力4席全壘打。

民進黨彰化縣第三選區立委參選人吳音寧今晚從家鄉出發，在溪州鄉普玄宮廟口舉辦首場「向鄉親報告」問政說明會，闡述投入立委選戰的政治理念。立委陳素月、黃秀芳、民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞、彰化市長林世賢、福興鄉長蔣煙燈等均到場支持，現場聚集超過400位民眾，熱情齊喊「做伙拚，做伙贏！」

受到外界注目的是，彰化縣4席立委中，民進黨占了3席，都是女性，3名女立委陳素月、黃秀芳及陳秀寳都要尋求連任，再加上吳音寧，這次民進黨在彰化縣的立委選戰中女力出頭天。今晚陳素月與黃秀芳都來為吳音寧站台，陳秀寳則因另有重要行程在身，不克出席。

吳音寧表示，她從小立志為民眾聲張正義，大學讀法律系、畢業後參與學運與街頭抗爭，又回到溪州鄉公所當主任秘書，最難忘的是與鄉親一起為農民用水奮鬥。當年政府要用莿仔埤圳的農業灌溉用水，發展中科高耗水的工業，她與鄉親在溪邊靜坐100天，為了農民做伙拚，最後終於守住灌溉用水。

她談到這次競選口號為「做伙拚，做伙贏」時，回憶她跟阿嬤感情好，阿嬤曾說「人活在世間，不是自己好就好，一定要大家作伙好。」她強調出來參選不是為了維持家族事業，而是期待地方有真正的發展，讓彰化的長輩與孩子都可以有更好的生活。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞説，吳音寧有農業專業，也是即戰力，但第三選區將是一番苦戰，國民黨對手資源豐厚，選區內到處樹立大型看板，希望溪州鄉親力挺在地女兒吳音寧。民進黨目前在彰化有3名現任女立委，此次共提名4席女性參選人，有信心3席加1席，拚出女力4席全壘打。