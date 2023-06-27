2024總統大選，國民黨聲勢暫時落後，總統參選人、新北市長侯友宜今( 27 日)拋震撼彈，證實國安會前秘書長金溥聰已加入侯團隊。國民黨立委賴士葆透露，據他側面了解，金溥聰願意出手，是因為看不下去有些被提名的藍營小雞，看到侯友宜民調落後就想跳船，讓金痛批「沒有黨格、做人態度都沒有」。他也認為，金溥聰更多是對黨國存亡的危機有使命感。

侯友宜今日證實，是他親自去拜託金溥聰加入競選團隊，金已在2天前加入並參加重要會議，給了團隊很多指導。他提到，金溥聰有很多相關選舉策略跟方式，也有打選戰的經驗，在很多方向的領導都足以負起重責大任。

最先提出侯友宜該邀請金溥聰加入團隊的前立委沈富雄，今在政論節目《少康戰情室》表示，金溥聰願意加入侯團隊，除與侯友宜親自拜託有關係外，最重要的是大家看到國家、黨國危亡的時刻已經在這裡。

同台的賴士葆也感慨，沈富雄的這幾句話「真的講到心坎裡」。他也透露，據他側面了解，金溥聰這次願意跳進來，是因為金看到侯友宜的民調不振之後，有些國民黨已經提名的小雞，開始蠢蠢欲動、想要跳船，他看不下去。

據賴士葆說，金溥聰還批評這些想跳船的小雞，「怎麼會有這樣的人，怎麼會有這樣的政治人物，沒有黨格、做人的基本態度都沒有，怎麼可以國民黨提名你呢」。

賴士葆認為，金溥聰內心深處更多的想法，應該是像沈富雄所說的「黨國危機」，是憂心國民黨的危機、中華民國的危機，如果侯友宜落敗，讓賴清德當選，「2024國民黨就崩掉了，中華民國就崩掉了，我覺得他更在乎的是這個使命感」。