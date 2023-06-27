蕭敬騰今（27日）無預警曝光喜訊，向經紀人Summer（林有慧）求婚成功，宣布告別單身即將結婚，讓外界相當驚喜，其實，蕭敬騰和經紀人緋聞傳了多年，但始終沒對外認愛，不過好友周杰倫似乎早知內情，還曾公開虧他。
周杰倫曾在社群曝光和蕭近騰對話截圖，當時蕭敬騰邀約打球，但周杰倫考量到時間太晚，球場的燈會關掉，這樣打得不盡興，兩人你來我往鬥嘴，後來，蕭敬騰不甘示弱回擊：「哥身上有個太陽能板，白天吸太陽能，太陽下山後，會像燈籠魚一樣地照亮自己。」沒想到，周杰倫直接回：「我有太陽，你有Summer。」似乎間接虧蕭敬騰和Summer的緋聞。
如今，蕭敬騰求婚成功，周杰倫也和老婆昆凌到場見證，昆凌目睹求婚過程時還摀臉，依偎在周杰倫身旁，似乎相當感動，而除了周杰倫夫妻，還有賈靜雯、修杰楷夫妻、小禎、羅志祥等人，都一起見證兩人溫馨又感人的求婚現場。
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