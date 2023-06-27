香港信報報導，Chris Iggo指出，疫前外國投資者普遍傾向增加對大陸的投資，但中美貿易戰及疫情爆發後則變得更謹慎，紛紛撤資或沒有增加投資。現時大陸房地產市場持續疲軟，預計大陸未來會推出更多政策措施來重振房地產市場，如降低利率和存款準備金率，料有助釋放信貸條件和信貸增長。
他預期，大陸經濟未來幾年會達5％增長，但難以達到更高水準。雖然將為外國投資者帶來機會，但很大程度上將取決於政治因素，如中美關係是否改善，以及美國大選後的形勢。
大陸多項經濟數據遜預期，安盛投資管理Investment Institute主席及核心投資部投資總監Chris Iggo表示，由於大陸宏觀經濟仍存不明確因素，外國投資者認為現時並非投資大陸的時機，仍處觀望態度（on the sidelines）。而現時新興市場的投資機會著重於中東、墨西哥及印度等地。
香港信報報導，Chris Iggo指出，疫前外國投資者普遍傾向增加對大陸的投資，但中美貿易戰及疫情爆發後則變得更謹慎，紛紛撤資或沒有增加投資。現時大陸房地產市場持續疲軟，預計大陸未來會推出更多政策措施來重振房地產市場，如降低利率和存款準備金率，料有助釋放信貸條件和信貸增長。
他預期，大陸經濟未來幾年會達5％增長，但難以達到更高水準。雖然將為外國投資者帶來機會，但很大程度上將取決於政治因素，如中美關係是否改善，以及美國大選後的形勢。
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