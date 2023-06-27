香港信報報導，Chris Iggo指出，疫前外國投資者普遍傾向增加對大陸的投資，但中美貿易戰及疫情爆發後則變得更謹慎，紛紛撤資或沒有增加投資。現時大陸房地產市場持續疲軟，預計大陸未來會推出更多政策措施來重振房地產市場，如降低利率和存款準備金率，料有助釋放信貸條件和信貸增長。

他預期，大陸經濟未來幾年會達5％增長，但難以達到更高水準。雖然將為外國投資者帶來機會，但很大程度上將取決於政治因素，如中美關係是否改善，以及美國大選後的形勢。