界面新聞報導，2014年～2020年，大陸造船業手持訂單量呈現下行趨勢，2020年底一度跌至7,111萬載重噸。2021年，船舶訂單止跌回升，並在2022年重回1億噸。中國船舶工業行業協會披露，今年1～5月，中國承接新船訂單2,645萬載重噸，年增49.5％。其中，5月單月新接訂單量660萬載重噸，月增41.3％。2022年以來，大陸造船業單月新接訂單都在600萬載重噸以下。

今年前5個月，大陸造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場的48.1％、67.3％和51.6％，均保持世界第一。以修正總噸計，占比分別為45.5％、62.8％和45.7％，依舊保持顯著優勢。

截至2022年，大陸造船行業市場份額已連續13年居世界第一。當前，全球造船市場仍呈現中日韓三足鼎立格局。今年前兩個月，中國造船完工量占國際市場的33.3％，次於韓國41.1％，但後續快速超過韓國，重返世界第一。中國船舶工業行業協會預計，今年第二季，國際新造船市場將繼續保持活躍，造船企業產能利用將保持較好水準，產能利用指數將繼續有所增長。