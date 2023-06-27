法務部為貫徹「科技化的法務部」目標，以AI補助提升檢察效能。27日與財團法人工業技術研究院簽訂合作意向書(最高檢提供)

法務部為貫徹「科技化的法務部」目標，以AI補助提升檢察效能。27日與財團法人工業技術研究院簽訂合作意向書，針對特定議題進行研究，攜手共同進行跨領域交流，強化司法與科技合作。

簽訂儀式由法務部長蔡清祥與工研院院長劉文雄分別代表法務部及工研院進行簽署。檢察總長邢泰釗、台灣高檢署檢察長張斗輝，台北、新北、士林、基隆、宜蘭、桃園、新竹等地檢署檢察長、工研院法務長王鵬瑜、行銷長林佳蓉等人在場觀禮。

合作意向書內容表明雙方為強化司法與科技合作，攜手共同進行跨領域交流，針對特定議題進行研究，並本於互惠共享原則，同意成為合作夥伴，將來在法律實務面引進科技的思維模式、借重科技工具協助檢察官解決問題。

法務部長蔡清祥致詞時表示，希望未來多交流後，工研院了解法務部業務面，法務部了解有什麼新技術可以運用，雙方結合起來可以好好合作，所以今天簽合作意向書是非常具有意義。」

工研院長劉文雄致詞時表示，互相的交流是非常的重要，將來希望法務部這邊提出問題，工研院想辦法找答案，雙方合作計畫將聚焦於科技協助司法議題，至於具體計畫之內容、時程、費用、分工方式與其他權利義務，由雙方另就細節協議。

法務部與工研院將藉由工研院與國內外技術研究／學術機構建之合作平台，促成三方合作，將科技應用於司法實務，解決過勞問題。