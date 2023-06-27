美國《CNN》27日報導，白俄羅斯總統魯卡申柯證實，俄僱傭兵「瓦格納集團」首領普里格津人在白俄羅斯。據白俄羅斯國家電視台播放的畫面顯示，魯卡申柯說，「是的，確實，他（普里格津）今天在白俄羅斯。」

綜合美國《政治新聞網》、英國《天空新聞網》27日早些時候報導，普里格津的私人飛機當天降落在白俄羅斯一個軍用機場，該機場距離白俄羅斯首都明斯克約20公里。英國《天空新聞網》稱，還沒有確認普里格津是否在這架飛機上，且這架飛機並不是唯一與其有聯繫的飛機。

作為魯卡申柯斡旋普里格津與莫斯科達成的部分協議，瓦格納指揮官和戰士將被允許與普里格津一起流亡白俄羅斯。《BBC》報導指出，魯卡申柯表示，他想听聽瓦格納集團的戰爭經驗並向他們學習。

魯卡申柯在與國防部長會面時表示，「這就是我們必須從瓦格納那裡得到的東西。如果他們的指揮官來找我們並幫助我們…告訴我們目前什麼是重要的…那是無價的。」他補充說，他沒有理由擔心他們的存在，白俄羅斯當局將「密切監視」他們。