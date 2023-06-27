新北市長、國民黨總統參選人侯友宜近期聲量衝到第一，聲勢止跌回升，藍營軍師「金小刀」金溥聰加入侯團隊，也讓支持者士氣一振。媒體人謝寒冰27日在《新聞大白話》節目強調，金溥聰加入代表前總統馬英九表態支持，國民黨傳統勢力逐一回歸，對侯友宜當然有幫助加分，但金溥聰個人風格強烈，與侯團隊是否能順利磨合，能否駕馭改變侯友宜都待觀察。而全台灣仍最關注韓國瑜與郭台銘會不會幫侯友宜站台。

謝寒冰表示，金小刀加入侯友宜的團隊，與其說他的團隊以後會大改變，會走出金小刀式的風格，不如說對侯友宜最大的意義是，馬英九前總統表態支持他！因為金小刀大家都知道，是馬英九非常要好的一個朋友。

謝寒冰提到，與其說是侯友宜三顧茅廬，去拜託金溥聰出來，不如說是馬英九授意，叫金溥聰來幫他。事實上國民黨內部從兩個禮拜以前就聽說，馬英九會派一個得力的人、好朋友去幫侯友宜，現在看起來，這個人很明顯就是金溥聰了。

「可是問題是，金溥聰的個人風格非常強烈！」謝寒冰指出，而且這個人的好惡也非常強烈，所以他跟侯友宜的團隊是不是能夠磨合？更不要忘了，侯友宜的團隊裡頭，現在有很多朱立倫的人！這些人裡面有一些，過去跟金溥聰也不是很合的，那他在這個團隊是不是能站穩腳步？

謝寒冰強調，恐怕也未必這麼容易磨合，如果這麼容易磨合的話，那金溥聰應該一早就加入了，也不用等到現在。當然現在對侯友宜來講，金溥聰跟馬英九這些國民黨傳統勢力的陸續回歸，對他的聲量止跌回升，當然有一定的幫助，但是幫助還是不大。看他不管去拜訪蕭萬長、吳伯雄、王金平、連戰，這些都是國民黨的傳統勢力，當然對他有一些幫助，有一些加分，可是都不是關鍵性的。

「其實現在全台灣都在看兩個人，就是韓國瑜跟郭台銘到底會不會站在你旁邊？」謝寒冰直言，這個對侯友宜來講，才是相對指標性的任務。因為馬英九大家都知道他忠黨愛國，怎麼樣也會回歸的，所以他找金溥聰來幫侯，也不是太令人意外。只是金溥聰能做出多大的改變，是有點存疑，因為過去金溥聰能駕馭的人就是馬英九，而馬英九的人格特質也適合讓金溥聰駕馭。可是侯友宜有沒有那個特質？目前是看不出來。