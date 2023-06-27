外媒引述內情人士表示，石油輸出國家組織（OPEC）積極邀請擁有豐富石油資源的南美國家蓋亞那加入OPEC，不過蓋亞那並無意成為OPEC的最新會員國，原因是鑑於未來石油需求不確定性，蓋亞那希望在短期讓石油生產和獲利最大化。