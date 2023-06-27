OPEC力邀入會 蓋亞那興趣缺缺 22:172023/06/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒引述內情人士表示，石油輸出國家組織（OPEC）積極邀請擁有豐富石油資源的南美國家蓋亞那加入OPEC，不過蓋亞那並無意成為OPEC的最新會員國，原因是鑑於未來石油需求不確定性，蓋亞那希望在短期讓石油生產和獲利最大化。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸廣汽集團發明世界第一款氨燃料引擎 碳排降低9成 亞泥獨家推低碳水泥 性能超車傳統產品 運動品牌夏季揮汗活動開跑 早鳥享優惠、參加送禮品 #OPEC #蓋亞那 #力邀 #入會 #興趣缺缺 也許您會感興趣 推薦閱讀 戀練英語嘉年華 苗縣近千位學生參與體驗學英文樂趣 15:212023/06/27 生活 桃園龜山中正公園籃球場 研擬2加蓋方案擇一 18:192023/06/27 生活 桃園青年局推出求職網站 6類職業破千職缺一次看 19:102023/06/27 生活 ESG高股息報酬指數成分股納入長榮等9檔 21:192023/06/27 財經 ChatGPT爆夯 金管會曝：二家金融機構規劃導入 21:582023/06/27 財經 舉重》第一銀行4名好手亞錦賽表現優異 增添亞運信心 11:352023/06/27 體育 亞泥通過配息2.3元 徐旭東：創連續61年配發高股息歷史紀錄 15:152023/06/27 財經 棧橋式碼頭動工 開啟嘉泰遊艇興達漁港BOT案投資 18:462023/06/27 財經 《電子零件》敬鵬通過配息0.85元 Q3前獲利季季高 09:582023/06/27 財經 拉房地產提升景氣 徐旭東喊話政府「低迷時更要敢衝」 13:532023/06/27 財經 協助高齡者不與社會脫節 就業中心推退休再就業活動 17:002023/06/27 生活 受贈5000組平衡健走杖 新北推「健康第八力」防長者跌倒 12:562023/06/27 生活 全台唯一連2年入選科技女孩 武陵女最期待參訪NASA 18:582023/06/27 生活 台東老人棒球賽登場 百歲人瑞任開場打擊手 17:552023/06/27 生活 北市府徵才 釋出249個職缺月薪最高70K 12:382023/06/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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