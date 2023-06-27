惠譽指出，富邦人壽IFS評等’A-‘，屬於「強勁」的保險公司財務實力（IFS）評等，同時富邦人壽擁有國內IFS評等’AA（twn）’，展望穩定。

惠譽分析，與當地所有其他壽險公司相比，富邦人壽的公司狀況“有利”，因為該公司擁有“非常有利”的經營規模，今年第一季的首年度保費市場占比達15％，這是有多項因素帶來，如領先的業務營運實力、多元化的分銷通路和保險產品線以及極多元分散的地域銷售覆蓋。

在「強健」的資本水準方面，惠譽評定，富邦人壽的資本狀況為“強健”。 截至2023年5月，該公司的風險資本比率約為300％，相較2022年12月底為315％。財務表現也同樣「強勁」，惠譽認為富邦人壽有穩定的死差收益，持續支援該公司在2020年至2022年間的股東權益報酬率均值能達到16％。

至於保險公司正面臨過渡到IFRS 17挑戰的嚴格考驗，以及儲蓄產品更嚴格的監管要求，惠譽分析，富邦人壽減少躉繳保費保單，未來將專注於較高保障類型、外幣計價、退休及投資連結型產品。

惠譽提醒，由於台灣大型保險公司的股票部位和海外投資規模較大，富邦人壽的資產風險維持在高位。 截至2023年3月，該公司的上市和未上市股票、股票型共同基金、優先股和投資級以下債券等風險資產與股東權益和具損失吸收能力的準備金的比率為165％，高於評等為’A'的壽險公司的指引區間。同時，富邦人壽的部分海外投資並不是用於支撐外幣保單，亦沒有作匯率風險避險， 使該公司容易受到外匯風險的影響。