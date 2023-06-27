There's no record of any big leaguer ever hitting a baseball like this and I'm completely serious. It's incredible.pic.twitter.com/3Sr2f9f5iS — Codify (@CodifyBaseball) June 15, 2023

天使隊「二刀流」大谷翔平的美聯MVP愈來愈穩了，他本月中在天使隊伍裡一度「12項投打數據」領先全隊，包括打擊區的安打、得分、全壘打、打點、打擊率、上壘率、盜壘、製造得分，以及投手丘上的自責分率、勝場數、三振數、被打擊率，一個球員厲害到這個程度，被賭盤一面倒看好奪得MVP是理所當然的。

日本媒體《雅虎體育》先前的網友投票，球迷比較看好大谷拿到投手獎項（美聯賽揚獎）而不是MVP，如今洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）可能長期缺陣，賈吉的賠率跌到1賠20，在他之後的球員都在1賠35之外，大谷甚至找不到像樣的對手。

美媒FOX體育報導，BetMGM現在有41%的賭金投注大谷贏得MVP，他的賠率從開季時的1賠2成為現在的5賠1，也就是下注500元只能賺100元。他們引述專家Hal Egeland的看法：「在我的記憶裡，只有巔峰時期的邦茲（Barry Bonds）擁有這樣的MVP賠率。目前唯一能阻擋大谷的就是身體健康和球隊交易（被賣到國聯），但是天使有機會打進季後賽，他們不會交易大谷。」

投球方面，大谷在美聯賽揚獎的賠率是1賠12，看好度並列第5，但是他獲得的投注金額為第3名，僅次於洋基寇爾（Gerrit Cole）、光芒麥克拉納漢（Shane McClanahan）。