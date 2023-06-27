近期美國有業者推出觀賞鐵達尼號沈船殘骸的行程，深海觀光潛水器「泰坦號」18日在前往鐵達尼沉船途中失聯，5名乘客全數罹難，直到船艙氧氣耗光也沒有找到泰坦號的蹤跡，外媒於23日報導美國海岸防衛隊在深海發現泰坦號錐狀尾部的碎片，整起事件引發國際間高度關注，而曾演過《鐵達尼號》的男星也在《鐵達尼號》備受關注時刻，傳出因肺癌過世消息，享耆壽94歲。

好萊塢資深男星盧帕特（Lew Palter）曾拍攝不少影視作品，他女兒凱瑟琳帕特 (Catherine Palter)近日透露父親5月21日因肺癌在洛杉磯家中去世，享耆壽94歲。盧帕特生於1928年11月3日，他在西北大學獲得戲劇系學位，60年代時他曾在百老匯演出和執導舞台劇，1967年他開始跨足螢幕作品，出演《飛天修女》、《可倫坡》、《脫線家族》、《希爾街藍調》和《洛城法網》等電視劇。

盧帕特1971年起在學校任職，拍戲的同時傳授表演技巧，他從老師一路做到主任，任教職42年，直到2013年退休，加州藝術學院戲劇院院長發聲說「盧熱愛表演藝術，並教導學生們也和他一樣熱愛這項藝術，在課程上他培養了學生的智慧及幽默，他非常尊重他的學生，並鼓勵所有人在生活中尋找真理」。盧帕特在經典電影《鐵達尼號》中飾演伊西多史特勞斯（Isidor Straus），他是梅西百貨的合夥人，在船沉時與妻子平靜地躺在床上迎接死亡，令許多影迷印象深刻。