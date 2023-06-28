歐洲刑警組織今天表示，已破獲一家提供犯罪份子所謂加密通訊的地下公司Encrochat，逮捕了6500多人，並查扣9億歐元（約新台幣306億元）資產。

路透社報導，Encrochat於2020年6月突然關閉時約有6萬名用戶，歐洲刑警組織（Europol）隨後於次月透露，執法機構已攔截用戶通訊長達數月。

歐洲刑警組織今天發表了聲明，首次概述這次查緝行動的成果，並表示此舉「對歐洲和其他地區的組織犯罪集團產生了衝擊」。

歐洲刑警組織表示，警方分析了超過1億1500萬筆「犯罪對話」，協助預防「暴力襲擊、殺人未遂、貪汙、和大規模毒品運輸」等犯罪行為。

歐洲刑警組織指出，此取締行動衍生的調查迄今已查獲100公噸古柯鹼、3000萬顆「化學毒品」藥丸、近千車輛、數百處房產、以及數十艘船舶與飛機。

警方在聲明中未詳細說明Encrochat業者是否已被逮捕。法國和荷蘭當局預計今天稍晚於里爾（Lille）舉行記者會。

2020年，法國、荷蘭、和英國警方已宣布Encrochat相關部分調查結果，德國警方則於2021年宣布。

Encrochat以每台約1000歐元的價格販售改裝過的安卓（Android）行動裝置，並向用戶收取高額的訂閱費，承諾用戶訊息將保持加密和保密。

然而，身分不明的業者顯然意識到Encrochat遭駭，而於2020年6月突然將其關閉。

歐洲刑警組織表示，Encrochat透過位於法國的伺服器傳遞加密訊息，最後歐洲刑警組織藉由置放一個能突破加密技術的技術裝置，取得攔截用戶通訊的管道。