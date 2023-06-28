北大西洋公約組織峰會將在下個月於立陶宛舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）加緊呼籲，烏克蘭應在北約這次峰會上獲得加入的「政治邀請」。

路透社報導，澤倫斯基重申，若被俄羅斯入侵的烏克蘭無法在不久的將來成為北約（NATO）成員，則要求獲得安全保障。

澤倫斯基在通訊程式Telegram上寫道：「有充分的理由向烏克蘭發出加入北約的政治邀請。」

隨著北約正在為7月11日至12日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的峰會做準備，基輔當局近幾週在爭取北約成員國資格和要求安全保障上，對北約施加了越來越大的壓力。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）上週表示，他希望基輔當局能收到明確的訊號，以及成為成員的「公式」。外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天則呼籲在峰會上做出「關鍵的政治決策」。

雖然烏克蘭希望盡快加入北約，同盟成員國對於何時該邁開這一步存在分歧。

美國和德國等西方政府對於可能使北約與俄羅斯發生戰爭的行動抱持著謹慎的態度，而俄國一直將北約向東歐的擴張視為西方敵意的證據。