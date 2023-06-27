高雄一名賴姓男子與A女交往時，曾偷拍A女裸露臀部的影片，還將影片轉傳給朋友看，A女知情後氣得報警控告賴男。橋頭地院審結，依無故竊錄他人身體隱私部位罪，判處賴男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
判決書指出，賴姓男子與A女曾為情侶關係，2020年間賴男與A女在租屋處發生性行為，過程中賴男未經A女同意，偷偷拿出手機在A女背後拍下A女裸露臀部的影片，還在兩人分手後將影片傳給另名友人B觀覽，經B轉知A女，A女才氣得控告賴男。
橋頭地院審理時，賴男坦承偷拍，法官比對賴男及A女的說詞，認定賴男罪行屬實，法官指出，賴男無視他人隱私權，竊錄A女的身體隱私部位，侵害A女隱私，導致A女身心嚴重受創，實在不該，但考量賴男認罪，無前科，尚未與A女達成和解等一切情狀，依無故竊錄他人身體隱私部位罪，判處賴男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
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