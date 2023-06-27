36歲男星蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）一同工作長達16年的光景，而今(27日)，蕭敬騰在社群上公開求婚成功的喜訊，寫下：「昨日2023/6/26我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字。」消息曝光後，吸引不少明星、粉絲紛紛留言祝賀，消息也傳至陸網，在微博上掀起一陣討論聲浪。

蕭敬騰近期多在大陸工作，也因他所到之處，多為下雨天氣，而有「雨神」的別稱在陸網流傳，屢屢掀起一陣討論聲浪，知名度不低。而今蕭敬騰在各大社群上公開求婚成功的喜訊時，消息也同步在微博上引發網友討論，在短短時間內衝上熱搜榜及文娛熱搜榜的榜單冠軍位置。

對此消息，蕭敬騰的微博貼文在短短時間內便吸引大量網友前來獻上祝福，紛紛留言恭喜：「恭喜蕭敬騰，祝你們永遠幸福」、「快來北京吧，這裡熱的不行了，需要雨神」、「近水樓台先得月，恭喜」、「這份狗糧我先吃為敬」、「恭喜雨神。」

事實上，為了這場求婚，蕭敬騰也請來了兩人的好友，包括周杰倫和昆凌夫妻、賈靜雯修杰楷夫妻，還有藝人小禎和羅志祥等皆到場助陣。此外，在求婚影片中可見蕭敬騰哽咽開口：「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」