2024總統大選目前由國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三人廝殺，呈現「三腳督」情勢，而在26日時柯文哲被問到是否有機會「郭柯配」、當副手，柯也直言「現階段當然不可能」。對此，前立委沈富雄27日就表示，「我現在真的懷疑他的智慧，今天走到這樣還要『郭柯配』？」甚至沈富雄更說，「郭董啊，你仁義禮智信，五個字做到幾字？」引發討論。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，「郭台銘這個樣子大勢已去，如果『郭柯配』是真的，我對當年郭董會賺那麼多錢，那是意外，我現在真的懷疑他的智慧，今天走到這樣還要『郭柯配』？」沈富雄更接著說，「我覺得要看郭台銘打退堂鼓的打法，是會打到讓國民黨尊敬他？還是最後大家看不起他」。

沈富雄更說，「做人做事在台灣立足，能不能立足，不是看你多有錢」，至於郭台銘到底是不是關公的兒子，沈富雄最後也指出，前立法院長王金平親口跟他說，關公的兒子是要具備仁義禮智信，「郭董啊，你仁義禮智信，五個字做到幾字？」