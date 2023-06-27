傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變，對俄羅斯總統普丁形成執政23年來空前的威脅。儘管兵變在24小時內迅速平息，仍衝擊普丁威信。前立委蔡正元27日在《新聞大白話》節目直言，在俄羅斯老百姓心目中，普里格津已是民族英雄，明年如果出來跟普丁選總統，票數會很接近。

「我第一時間就說兵諫啊！為什麼？因為很明顯，規模根本不到5千個人！」蔡正元表示，這裡面產生幾個問題，第一，美國的情報部門怎麼這麼愛「風神」、愛吹牛？說早知道了不說，你美國搞兵變什麼時候遮遮掩掩？在莫斯科搞兵變，可以當全世界的霸主！美國情報單位沒那麼神，透過《華郵》來替自己妝點門面，這種事情倒是不必要了。這次的事件不可否認，普丁被打了一個耳光，被洗了臉，那普里格津是叛亂者嗎？

「在俄羅斯老百姓的心目中不是這樣子耶！」蔡正元提到，最近俄羅斯的調查出來，聲望最高的政治人物仍然是普丁，第二名就是普里格津！怎麼辦？已經變成民族英雄了。再來，人民認為瓦格納是戰功彪炳的第一功臣，那你就要檢討，為什麼會讓老百姓有這種感覺？真實狀況如何暫且不管，但是俄羅斯的老百姓就有這種感覺。普丁處理這個事情算是手段凌厲，可是瓦格納以後只會更大，不會更小！為什麼？

蔡正元指出，因為瓦格納把總部搬到白俄羅斯，他除了俄烏戰爭外，在海外、非洲、中東還有2萬名士兵，他手上還有很多礦山，有很多海外的資產，為什麼？因為他幫很多國家打仗，很多國家沒有現金給他，就把金礦、銀礦給他，讓他去開採。你可以把他當成軍閥，可是他不是軍閥，他沒有要據地為王，他比較像鄭芝龍，就是要現金的。可是他現在慾望大了，俄羅斯媒體猜測說，明年普里格津搞不好跑出來選俄羅斯總統？

蔡正元強調，因為明年俄羅斯總統要選舉，看不清楚普丁有沒有其他的接班人，他年紀也不小了。他繼續連任的話，普里格津也可能跑出來挑戰他，那兩個票數很能會很接近，稍一不慎就翻過去了！所以普丁現在最懊惱的可能就是，要想個辦法讓他不能選。

蔡正元直言，可是你的國防部長、參謀總長在俄羅斯人民心中已經沒有份量了，被老百姓看成「肉頭」。紹伊古其實軍工出身的，是很能幹，可是領導軍隊牽涉到江湖藝術，不是那麼容易的，在軍隊裡面要混出名堂，要有兩把刷子。但俄羅斯運氣也很好，現在軍隊指揮的權力，眾望所歸已經落到俄烏戰爭前線總司令蘇洛維金手上，還是高度穩定的系統。但普丁這個小事處理成這樣，讓人覺得你這個大帝也未免幹得太差了！