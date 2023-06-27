位於四川省樂山市南岷江東岸凌雲寺側的名古蹟景點樂山大佛，近日在網上傳出一張景區經營權競拍的圖片，拍賣主要內容是「景區觀光遊覽車和攤點30年經營權」，得標價格約為17億1千萬元人民幣（約合台幣72.2億元）。網民們計算了一下，樂山大佛每天大約要接待4000~6000名遊客才能回本，任務並不輕鬆。

據《快科技》報導，樂山大佛又名凌雲大佛，為彌勒佛坐像，全高71米，是中國最大的一尊摩崖石刻造像，也是非常重要的文物古蹟。這座聞名中外的大佛每年一到洪水季節就成為各界關注南方洪澇災情最重要的指標，不過最近洪水未到，網上已經引起一陣熱議。

樂山大佛景區觀光遊覽車和攤點30年經營權以約17億1千萬元人民幣得標，大佛每天大約要接待4000~6000名遊客才能回本。（圖／新華社）

報導說，近日一則「樓市下跌，佛祖被賣了」的消息引起熱議，該消息聲稱四川「前幾天把樂山大佛給賣了」，並搭配一張標題為「樂山大佛景區觀光遊覽車和攤點30年經營權整體轉讓」的競拍圖片。該圖片顯示，限時競價結束時間為2021年11月29日17點。當時競價已達1,709,950,400元(人民幣，下同)，保證金為150,000,000元。

網友對這張罕見的樂山大佛競拍公告評論稱：「佛祖都成了勞務派遣，還能被賣？」、「17個『小目標』，30年一年也就6000萬，也就是說17萬一天，佛祖一天要接客4000/6000人才能回本」、「佛祖同意了，咱管不了」。

6月26日下午，樂山大佛風景名勝區管理委員會相關負責人對媒體表示，該拍賣發生於數年前，是符合規定的，「根據相關管理條例，該經營權就應該公開出讓。」

公開信息顯示，該專案掛牌起止日期為2021年10月26日-11月29日。景區觀光遊覽車和攤點的30年經營權由樂山大佛實業有限公司競拍得標。

網上流傳圖片顯示，限時競價結束時間為2021年11月29日17點，當時競價已達1,709,950,400元人民幣。（圖／快科技）

報導說，根據樂山市發佈的《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》，樂山大佛保護範圍內禁止擅自出讓或者變相出讓世界遺產資源；在樂山大佛保護範圍內從事經營活動，應當經樂山大佛保護管理機構審核同意後，依法辦理相關審批手續。