聯達行兼以科國際董事長黃齊元27日表示，聯達行也將引進Eco Wave Power的波浪能技術至台灣，共同展開在台灣第一個波浪能商業化發電廠計畫。目前聯達行正積極與國內外海事業者建立產業策略聯盟，適時適地提供其產品所需之在地化服務，公司近期跨足新產業，包括離岸風電海事工程業務，整合國內海事業界之人才與資源，建立合作夥伴關係。

黃齊元表示，台灣擁有1,566公里的海岸線，相信波浪能作為再生能源具有巨大的潛力，聯達行近期轉型並致力於推動再生能源的發展，由以科國際總經理吳昱廷帶領團隊，包含太陽光電、陸域及離岸風電等領域成功經驗之人員，曾在台灣開發超過300MW已商轉的再生能源電廠。

吳昱廷指出，利用海洋資源所產生的再生能源包含溫差、波浪、潮流、潮汐，其代表台灣具有海洋能發電的經濟規模，民國111年發布的再生能源躉售費率，海洋能每度電為7.32元，依據工研院發布相關研究報告2018年成果展示，台灣具有9.2GW的海洋能電廠設置潛力，單就波浪發電項目其潛力達2.4GW，其容量因素約28%，與台灣陸域風電容量因素相當。

以科國際團隊目前正著手台灣含離島83個設置地點的數據收集，已與權責機關協商設置地點，第一階段將於台灣西部設置示範場域，預計100KW發電機組進行測試與驗證，而台灣東部場域也正在著手1MW機組的設置規劃。該團隊表示，第一階段設置目標為20MW，後續階段將推升至400MW以上電廠建置量。