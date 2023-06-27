日前北市北投區一處工地建案19樓進行灌漿作業時，疑因施工不慎突然「爆模」，大量碎石和泥漿從19樓灑落，導致下方經過的57歲許姓男子被砸傷，另有3台車輛受損。

無獨有偶，台中北區一輛要價729萬元的BMW跑車，車主因駕車不慎撞上路邊停放的轎車，人雖沒事但造成兩車毀損，車商預估該輛BMW維修費用上看90萬元。

根據保險事業發展中心統計，目前全台共有逾614萬輛自用小客車，但「汽車車體損失險」的投保率僅約20％，顯示有8成左右的車主要自己承擔車體風險，若是想要愛車獲得這方面的理賠，建議車主可藉由投保「汽車車體損失險」來轉嫁損失，以維護自身權益。由於政府規定的強制險僅提供體傷醫療、失能或死亡等人身傷亡責任的保障，並不包含因人為或意外事故所造成的車體損失，因此若是駕駛人發生交通事故或車輛莫名遭受破壞，都無法獲得保障。

若車輛因意外事故造成的毀損，只要車主有投保「汽車車體損失險」，事故的維修費用就能轉嫁由保險公司負擔。華南產險車險業務部經理羅怡玲表示，車輛因碰撞、拋擲物或墜落物的意外事故而導致毀損時，基本上車主只要有投保「車體損失保險」甲式或乙式，都可以獲得賠償。

羅怡玲說，車輛遭受大量碎石和泥漿自高空噴灑的新聞案例來看，車子遭碎石砸傷、泥漿噴灑導致車體毀損，因「墜落物」符合乙式車體損失險的承保範圍，因此車體的維修費用就能轉嫁由保險公司承擔。另外，BMW跑車撞擊路邊車輛的損失，只要車主有投保車體險，因承保內容皆包含「與車輛發生碰撞及擦撞的損失」，都能獲得賠償。

華南產險說，除了車體保障外，車主本身的人身保障也相當重要。以前述案例來說，幸好駕駛人沒事、只有車子毀損，但若不幸受傷，強制險只能理賠除駕駛外的第三人體傷最高20萬元、失能或死亡最高200萬元，針對駕駛人本身是沒有保障的，因此建議車主應再附加「駕駛人傷害保險」才能享有健全保障。

在保費方面，以30~60歲女性首次投保華南產險舉例，一輛價值約60萬元的T牌全新國產車投保「汽車車體損失險」，甲、乙式選擇免自負額，甲式年保費約2.8萬元，乙式約1.7萬元，丙式則約7,500元即能享有愛車全年365天的車體保障。華南產險說，甲式保費雖不便宜，但承保的危險事故項目也最周全，尤其駕駛的若是數百萬或上千萬元的名車，維修費用動輒幾十萬元，建議高價車車主更應該投保甲式「汽車車體損失險」較有保障。