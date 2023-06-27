中國國家主席習近平今在人民大會堂會見赴華進行正式訪問的紐西蘭總理希普金斯。習近平說，他一直高度重視中國和紐西蘭的關係。2014年訪問紐西蘭，雙方宣佈建立全面戰略夥伴關係。近10年來，中紐關係持續健康穩定發展，給兩國人民帶來實實在在的好處，也有利於地區和平穩定和發展繁榮。中國一直把紐西蘭當作朋友和夥伴。紐西蘭總理辦公室透露，希普金斯在會上提出，中國可以在烏俄戰爭中發揮建設性作用。

習近平強調，當前中國的中心任務是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，實現高品質發展是首要任務，全體中國人民共同富裕是本質要求，為世界和平與發展作出更大貢獻是重要目標。這是一條前無古人的道路，但會持續探索，勇往直前。中國這麼大、人口這麼多，只能把國家和民族發展放在自己力量的基點上。強調自立自強，絕不是閉關鎖國，而是更好聯通國內市場和國際市場。只有開放的中國，才會成為現代化的中國。發展是中國共產黨執政興國的第一要務。將繼續大力推進高水準對外開放，更好依法保護外商投資權益。

習近平指出，中紐關係長期「領跑」中國和發達國家關係。雙方要繼續發揚爭先精神，不斷鞏固和深化中紐全面戰略夥伴關係。要繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，鞏固好中紐關係發展基礎。要相互尊重、平等相待、開放包容、和而不同，實施好中紐自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》，推進貿易和投資自由化便利化，為對方企業在本國投資經營提供更好營商環境。要加強教育、文化、旅遊、地方、民間等領域交流合作，培養更多新時代的路易•艾黎，讓中紐友誼之樹更加枝繁葉茂。要共同宣導真正的多邊主義和自由貿易體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。雙方還可以保持溝通，共同幫助太平洋島國發展。

希普金斯表示，去年紐中共同慶祝了建交50周年，這是兩國關係中的重要里程碑。紐中人民的友好交往歷史悠久，紐中關係發展有著深厚扎實基礎。紐西蘭高度重視發展對華關係，此次率龐大經貿代表團訪華，就是希望通過此訪探尋更多合作機遇，推動紐中關係達到新的水準。願同中方加強人員交往，持續擴大深化兩國經貿、教育、科技、人文等領域合作，共同實施好兩國自貿協定升級版。紐西蘭認為，分歧不應定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、相互尊重、和而不同。願同中方就幫助島國發展問題保持溝通。