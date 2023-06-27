2024總統大選，國民黨暫居落後，總統參選人、新北市長侯友宜今( 27 日)證實，國安會前秘書長金溥聰已加入侯團隊。侯辦發言人、新北市議員江怡臻表示，在先前民進黨性騷案、新北市幼兒園疑似餵藥案中可以看到，僅靠侯辦發言人、市府出來講的力道有點不夠，在接下來侯辦轉型成競選總部後，國民黨未來怎麼把整個軍隊打起來，去贏得更多人支持，就是最重要的關鍵。

侯友宜今日證實，是他親自去拜託金溥聰加入競選團隊，金已在2天前加入並參加重要會議，給了團隊很多指導。他提到，金溥聰有很多相關選舉策略跟方式，也有打選戰的經驗，在很多方向的領導都足以負起重責大任。侯也說，競選辦公室將在7月擴大成立，將招攬更多優秀人才一起團隊分工，至於詳細的架構與組織，會在確認後向各界報告。

江怡臻今在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜競選工作室本來就是一開始的階段，是在被徵召後才有這樣的腳步，中間經歷民進黨性騷案、新北市幼兒園疑似餵藥案等等，雖然餵藥案最後是烏龍一場，但在整個打的過程可以看到，光是市府團隊出來講，或是侯辦發言人出來講，感覺力道總是有點不夠，或是整個社群的戰爭，對外說明或是讓大家釐清的事實還不夠，第一時間聲勢是比較低落的。

江怡臻表示，既然民進黨這麼會打選戰、柯文哲在空戰方面那麼強，國民黨未來怎麼把整個軍隊打起來、去贏得更多人支持，這是侯友宜競選工作室接下來轉型成競選總部、競選團隊，非常重要的關鍵。