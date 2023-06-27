花蓮縣義消總隊宣導大隊今到桃園市參訪交流。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

花蓮縣義消總隊宣導大隊與桃園市義消總隊防宣大隊今晚在中壢辦理觀摩聯誼餐會，桃園市長張善政表示，歡迎所有來自花蓮的義消宣導姊妹們來到桃園參訪交流，而花蓮縣長徐榛蔚更是桃園的女兒，相信透過今日消防宣導的經驗與情感交流，日後花蓮與桃園2地連結將更加緊密。

張善政說，未來2縣市將深化市政經驗交流與合作，尤其徐榛蔚如同「媽媽縣長」，近年推動各項政策讓花蓮縣民獲得很好的照顧，期盼將來桃園與花蓮能持續相互交流、學習及合作，成為最好的兄妹縣市。

徐榛蔚表示，感謝花蓮縣防宣姊妹們積極辦理各項預防火災宣導活動，讓花蓮的住宅用火災警報器設置率近年大幅提升。因花蓮位處環太平洋地震帶，較容易發生複合式災難，因此這次特別參訪桃園防災教育館，其中有許多智慧科技與防災教育設施，將可作為花蓮明年1月即將揭牌的特搜基地及防災教育館內部規畫參考。

桃園市議會議長暨桃園市義消總隊總隊長邱奕勝表示，徐榛蔚是桃園的女兒，歡迎徐縣長與其率領的防宣姊妹們來到桃園參訪交流，也希望藉此能與桃園市義消總隊防宣大隊互相學習，將預防火災宣導工作做得更好。