蕭敬騰今（27）日向經紀人Summer（林有慧）求婚成功，宣布告別單身，讓外界都相當替他開心，其實蕭敬騰出道以來，就和Summer合作到現在，兩人是工作夥伴也是家人、朋友，而蕭敬騰能有如今的成就，Summer功不可沒。

蕭敬騰2007 年參加第一屆《超級星光大道》踢館一夕爆紅，隔年簽約出道，發行個人首張專輯，隨即登上各大銷售排行榜冠軍，2013年以《以愛之名》獲得金曲獎最佳男歌手，演藝事業如日中天，在華語流行樂壇站穩一席之地。

但其實剛開始話少的蕭敬騰，演出時看到記者和觀眾就很害怕，曾想過半途放棄，但Summer 都守在旁邊給予鼓勵，在她的幫助下，現在面對鏡頭或大場面也絲毫不羞怯。

而人紅是非多的蕭敬騰，曾被日籍女粉絲Yuki長期騷擾，遭潑糞、收麵包蟲恐嚇信等，投資的副業也是遇到不少問題，但Summer始終陪在他身邊不離不棄，並替他解決不少煩心事。

蕭敬騰出道多年除了剛出道時有過一位比她大 4 歲的女友，之後就只傳出和 Summer的緋聞，兩人攜手經歷不少風風雨雨，他曾形容和Summer 的關係：「不僅是工作夥伴，更像家人、朋友，再多一點點感覺」，如今從工作夥伴變伴侶，多年來相知相惜的好感情，也讓外界相當感動。