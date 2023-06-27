男星「黑人」陳建州今日遭前員工、女星「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，內文提到由於自己曾在黑澀會時期被冷凍，所以當下不敢翻臉，「知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作」。資深媒體人許聖梅今（27）日分享經歷，「提到黑人陳建州，我只有兩個字『驚恐』」，貼文曝光後引發熱議。

許聖梅在臉書粉專發文表示，自己原本對黑人印象不錯，一度以為黑人是非常真誠的人。不過某次接受大陸媒體訪問時，她以媒體人角度分析黑人為何有「裝熟魔人」的封號，過不久就接到某人士（不是黑人本人）來電，話裡軟中帶硬，提到「范范（陳建州之妻范瑋琪）很生氣」、不排除提告等，許聖梅為了討一口飯吃所以當起卒仔說盡好話，「之後對方也不了了之，但『驚恐』的過程記憶猶新」。

許聖梅指出，她去年參加某個現場演出節目時，有來賓提到「黑人」2字，結果現場工作人員一陣驚恐，馬上拿起白板寫下「不要提到黑人」6個大字，她的本能告訴她閉嘴可以保平安，所以也沒有多講，事後才得知女主持人接獲黑人來電溝通，且顯然不是很開心，「到現在，我的腦海中都有小伙伴努力摇晃白板給來賓『提點』的畫面，我好怕喔」。許聖梅直言自己不認識大牙，但是大牙如果沒有獲得大家的支持，會永遠困在11年前的那個晚上。「大牙…我雖然驚恐我雖然害怕…但我支持妳」。

對此，許多網友紛紛回應，「聖梅姐真誠！」、「好硬的後台」、「為什麼有勢力的人，就能為所欲為？」、「感覺比黑社會大哥還嚇人」；不過也有人對於性騷真相抱持懷疑，「這位小姐，真相沒有出來之前，請不要用妳的喜好去評判他人，有時候，加害者未必是真正的加害者！如果都用八卦跟個人喜惡去評論，那還要法律做什麼？」、「我現在開始不會第一時間相信任何人的說詞，畢竟真假難辨又怕翻案！」。

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