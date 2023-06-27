男星蕭敬騰今（27日）公開發文，透露昨日求婚經紀人女友林有慧，已經得到對方的「我願意」，兩人即將邁入人生下一篇章，為了籌備求婚派對，蕭敬騰邀請雙方親友參與，藝人周杰倫、昆凌、賈靜雯、修杰楷、小禎、羅志祥都到場支持，蕭敬騰公布後賈靜雯也放出與小倆口的私下合照，不過卻因為照片讓許多網友狂勸「趕快換掉」。

賈靜雯在蕭敬騰官宣後在社群平台發文表示「生日（快）樂啊，年齡不是重點！幸福已滿溢在我們身邊⋯這多麼不容易，但又是那麼簡單！除了感動⋯還是感動⋯此時此刻 我們被感動到！我愛你們」，第一張照片是賈靜雯、修杰楷和蕭敬騰、林有慧的合照，不過林有慧被捕捉到的是閉眼的瞬間，第二張照片則是賈靜雯嘟嘴，林有慧似乎因為太過感動表情失控，不過後面幾張大家的表情都很正常。

有網友認為這樣不太妥當，在賈靜雯貼文下留言：「這張建議刪掉」、「為什麼要讓主角這麼醜，我覺得很傻眼，我是Summer，我會直接生氣」、「重放一張照片吧」、「给女主放好看的照片啊」、「是不是喝醉發文，第一張Summer真的母湯」，但也有人認為賈靜雯和林有慧是朋友，賈靜雯和她關係好才會放一些有趣的照片「雖然第一張蠻好笑的，但是人家想放哪張就放哪張啊！奇怪欸」，也有人關注到林有慧手上的鑽戒看起來跟手指頭一樣大，「哇，那顆鑽戒」、「好大的鑽戒」。

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