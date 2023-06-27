「這十年來真的變化非常大，跟中國的關係就是整個去風險化。」王美花表示，去風險化裡面的內涵包括供應鏈的風險，以及中國大陸的體制問題。她說，除了美中貿易戰，COVID-19時期的中國說封城就封城，業者到中國說要共同富裕就共同富裕，這給很多國家非常大的一個震撼教育。也就是說在他的這樣的一個威權體制下面，「大家要跟中國融合在一起」。

王美花表示，在2018年美中貿易戰加劇之後，因應未來可能的高關稅，政府設計了台商回台方案，從這裡可以看到第二個台灣與中國的不同。她說，當時讓她印象深刻的事情是，最快從大陸撤回的是網通業者、伺服器業者，因為這些產品會涉及到資安，輔導這些廠商回台之後，開始設廠生產、將產品賣去美國、歐盟，廠商回饋雖然在台灣生產的成本，比中國高，但最關鍵的是「賣到歐盟的時候買家是買單的、這個非常重要」，這也是為什麼這幾?台灣對美國的貿易一直在增加，就是因為台灣很多產品不用去中國組裝就可以銷往美國，「有資安的就可以直接賣過去，所以就形成了台灣跟中國不同」，因為台灣是一個民主法治國家，台灣在做這些資安的產品是讓人家放心的，這個對台灣是非常重要的。

NVIDIA的AI晶片帶動浪潮，王美花說，「NVIDIA來了，而且他把他的供應鏈盤給大家看，就大家突然發現，他所有的供應鏈都是台灣企業做的」，而且非常重要、關鍵的包括高階晶片伺服器，伺服器的供應鏈，包括主機板、包括這些的顯卡等都是台灣製造，這些組合在一起，直接賣到歐美市場去，「這些東西都涉及到資安，也是因為台灣這幾年這個生態系，由半導體、由這些的資通訊產品做得越做越好，然後讓大家有信賴感」，大家都知道從台灣做的產品沒有這個問題。

王美花指出，10年後跟10年前台灣跟中國形成了一個很大的品牌落差，所以如果今天在講服貿，台灣跟中國因為有區隔，所以台灣可以融入到國際的供應鏈，那你覺得現在在講服貿的這個東西，大家覺得現在是時候嗎？