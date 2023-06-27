聞名全球的義大利古蹟「羅馬競技場」（Rome's Colosseum），日前竟有一名缺德觀光客當眾在競技場牆面刻字塗鴉，現場有人規勸無效後直接拿起手機錄下破壞行徑並送交安全管理人員。義大利文化部、旅遊部呼籲對這名觀光客嚴加懲罰。此人身份尚待查明。

綜合路透社、英國《獨立報》報導，觀光客在羅馬競技場牆面刻字的「現行犯」影片，上周六（27日）出現在社群媒體，只見這名男子站在歷史將近2000年的競技場牆面，手持鑰匙大剌剌刻下自己與女友的名字還有到訪年分「艾文與海莉2023」（Ivan+Hayley 23）。

現場有另一名觀光客以英語制止男子刻字行為，這名男子仍然不為所動，甚至面露笑容。

這名在羅馬競技場牆面刻字的男子不僅不停手，面對他人錄下他惡劣行徑時甚至面露笑容。

義大利文化部長朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）26日發布聲明，嚴厲此人譴責破壞「世界最知名地點之一，竟在羅馬競技場刻了他與未婚妻名字」的行徑，這種行為「十分嚴重、不恰當，也是極其粗魯的表現」。他說：「不管這人到底是誰，我希望能把他查出來，要根據我國法律懲罰。」

旅遊部長桑坦切（Daniela Santanche）也說，希望這名觀光客受到制裁，「讓他知道這種舉動到底多麼嚴重。」她呼籲觀光客要尊重義大利的文化與歷史：「我們不能允許到我國觀光的人做出這種舉動。」

義大利民眾也很不爽，紛紛在社群平台怒斥這名觀光客。有人痛批「這是絕對令人厭惡的行為」，也有人直批「美國人老是這樣子，腳踩在哪裡就把哪裡當作他們的所有物」。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，義大利特警「憲兵隊」（Carabinieri）已展開調查，此人若經定罪，恐面臨1萬5000歐元（約新台幣51萬元）重罰，刑期上看5年。

羅馬競技場興建於將近2000年前，這是古羅馬帝國轄內最大的露天競技場，用於舉辦角鬥士搏鬥、處決、捕獸表演。時至今日，羅馬競技場是義大利最熱門的觀光景點。

安莎通訊社報導，羅馬競技場經常受到刻意人為破壞，近年因此遭到逮捕的觀光客少說好幾十人，行徑包括刻字、偷走競技場石材等等。2014年有一名俄國觀光客在羅馬競技場牆面刻了一個字母K，挨罰2萬歐元，外加有期徒刑4年但獲緩刑。2015年有2名美國觀光客遭人直擊在牆面刻下名字，造成嚴重破壞。