新北一名邱姓男子曾與A女交往，邱男明知A女會服藥幫助入眠，竟趁A女熟睡之際，脫下A女的衣物發生性行為，還以手機拍下過程，直到A女查看邱男手機發現自己全裸的影片，憤而控告邱男。新北地院審結，依乘機性交罪，判處邱男有期徒刑4年4月。可上訴。

判決書指出，邱男與A女自2020年9月間開始交往，平時A女會服藥幫助入眠，同年10月晚間邱男見A女已熟睡，便未經同意脫下A女的衣物，對A女性交得逞，還持手機拍下過程。

同年11月間，A女查看邱男手機意外發現自己在睡夢中被脫光且遭邱男侵犯的影片，拿去質問邱男，隨即與邱男分手，並前往警局報案，揭發邱男的罪行。

新北地院審理時，法官指出，邱男已經為成年人，犯案當時為A女的男友，卻罔顧A女的信任，利用A女服用藥物昏睡無法抗拒之際與對方性交，嚴重侵害A女的性自主權及人格權，迄今未獲得A女的諒解，審酌後依乘機性交罪，判處邱男有期徒刑4年4月。可上訴。