桃園市60歲彭姓男子日前因暈眩、身體無力等症狀持續數周未好轉，前往全家都信賴的診所就醫，檢查結果初步判斷為貧血導致，後續轉診到醫院進一步檢查，竟發現確診大腸癌。醫師呼籲，男性貧血患者其實是不少疾病的徵兆，且通常與腸胃道疾病相關，所幸及時診斷，也讓彭男獲得妥適治療。

聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏表示，彭男最初就醫的診所內醫師，曾於聯新辦理的個案研討會中，瞭解「男性貧血的因素不同於女性」，需確定是否為營養不良或腸胃道等病因，才能正確治療，診所醫師便透過電子轉診平台，將其轉診至聯新國際醫院血液腫瘤科進一步檢查。

賴建宏說明，臨床上若遇到男性貧血患者其實是不少疾病的徵兆，且通常與腸胃道疾病相關，果不其然，彭男的糞便潛血檢查結果為陽性，血液腫瘤科即啟動院內會診，與大腸直腸科合作安排大腸鏡及胃鏡，確診為大腸癌第二期，再以腹腔鏡手術取出腫瘤，接著在癌症醫療中心同步作化學治療及放射線治療等處置，幸好診所及時轉介，個案的病情才得以快速控制，免於惡化。

院方表示，聯新長期經營社區照護，與南桃園社區醫療群合作，定期召開個案研討會，與基層醫師分享醫療新知，並藉社區照護網平台提供基層醫師醫療諮詢和轉介掛號等服務，提供病人延續性照護。院方也與基層診所合作成立整合照護團隊，透過單一窗口資源整合，快速安排轉診病患就診及術前檢查，縮短診察時間，提供在地民眾完善便捷醫療服務。

賴建宏強調，民眾不需舟車勞頓跨縣市到醫學中心，區域醫院就具有足夠的醫療專業及資源，能處理90％以上的疾病，只要能信任醫療團隊、積極配合診療規畫，不僅可省下時間與金錢成本，還能獲得適切照護，恢復健康生活。